Radio América. En la homilía dominical oficiada por el párroco Juan Carlos Martínez en la catedral capitalina, manifestó que, “no hay nada más bello en el mundo que conocer a Dios y comunicar a los demás su amistad con él, porque no es para condenar al mundo sino para que viva por él”.

Agregó, que el Dios manifestado en Jesús de Nazareth, es un Dios que no juzga, que no amenaza y no condena a nadie, porque solo es amor y vida manifestado para todos los seres humanos, “porque Jesucristo viene a ofrecernos la vida no condenando al mundo sino para que por medio de él todo ser humanos se sienta un amado del padre”.

“Dios nos ama sin condiciones y sin límites; anima y sostiene, llamando desde adentro a una vida plena llena de sentido. Ser creyente es sentirse amado y llamado a vivir en plenitud”, subrayó, el cura.

Asimismo, citó un dicho del papa Francisco: que la alegría del evangelio llena el corazón y da una vida entera a los que se encuentran con Jesús, y además, quienes se dejan ser salvados por él son liberados de la tristeza, del pecado, del vacío interior y aislamiento.

Cabe mencionar que este día se celebra a la “Santísima Trinidad” y en ese sentido, el sacerdote pidió recordar que la crisis de la civilización occidental y del mundo actual solo tiene salida por el camino del amor y de la solidaridad entre todos los seres humanos.