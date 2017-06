El pasado fin de semana semana el equipo costarricense Liga Deportiva Alajuelense celebró sus 98 años de fundación, por lo que “tiraron la casa por la ventana”.

Como parte de los festejos se invitó al colombiano Jorge Luis Pinto, actual seleccionador de Honduras, quien los condujo a dos campeonatos en la década anterior.

“Algún día (me gustaría volver a Alajuelense), no le quepa la menor duda. Dios quiera, ojalá y logren mantenerse donde siempre le ha correspondido a la Liga y como dicen mis jugadores, en la Liga no sirve el segundo puesto, si no es el primero, no sirve nada”.

“Lo amo (Costa Rica) y lo siento, me encanta estar acá y quiero al pueblo costarricense”, manifestó el entrenador colombiano.

Las muestras de cariño y agradecimiento fueron muchas para Pinto. Y no es para menos, pues él llevó al seleccionado tico al quinto lugar en el Mundial Brasil 2014.

Pinto, acompañado de su esposa, también compartió con el actual entrenador de Alajuelense, el español Benito Floro, durante la cena de gala y el partido conmemorativo disputado el domingo ante Once Caldas de Colombia.

Curiosamente Alajuelense es el rival de Olimpia en la fase de previa de la Liga de Campeones de Concacaf, en la que será una especie de “final anticipada”.

Además, Costa Rica es rival de Honduras en la eliminatoria mundialista. Ambas escuadras volverá a enfrentarse en octubre próximo, en la penúltima fecha del hexagonal final de Concacaf.