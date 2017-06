Más claro no puede ser el mensaje: Jorge Luis Pinto no renunciará a la selección de Honduras, al menos mientras esta tenga posibilidades matemáticas de clasificar al Mundial Rusia 2018.

Así lo ha dejado claro el seleccionador nacional este lunes, durante la conferencia de prensa previo al partido contra Panamá en el “Rommel Fernández”.

“Quioto está muchísimo mejor que contra México. El juego es importante para nosotros y para Panamá, hemos visto vídeos y ellos tienen cosas buenas”.

Publicidad

“Tenemos que explotar nuestras fortalezas. No se necesita motivar a los jugadores para un partido de estos, más bien lo que hay que darles es tranquilidad”.

“La cancha buena no está, le falta que la terminen de podar para que esté bien. Me gustaría que me pregunten qué pasa si ganamos mañana, ¿por qué siempre miramos lo negativo?”.

“Los invito a que miremos el fútbol de otra manera, no me iré mientras tengamos posibilidades de clasificar. No solo vale ser primero, también se puede ir como segundo, tercero y hasta como cuarto”.

“No entiendo eso del periodismo, ¿por qué siempre ven lo negativo? El partido es duro tanto para ellos como para nosotros”, explicó el seleccionador nacional.