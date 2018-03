A pesar de las dificultades en el trabajo, en casa, ellos también crían, pero no se lo ponen nada fácil. Una tendencia que va tomando fuerza y que debemos recordar este lunes 19 de marzo, jornada en la que se celebra el Día del Padre.

Abraham Espinoza, promesa del cine hondureño, exitoso catedrático de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), con grandes cualidades como ser humano, de las que sobresale la dedicación de este padre soltero que da todo por su pequeña hija a la que le ha dedicado su vida por completo.

“La mamá de mi hija falleció y solo nos tenemos ambos. He comprendido que una cosa es estar solo y otra es sufrir de soledad. La soledad es una tristeza causada por no tener amigos, compañía y cónyuge. Yo no me siento así, pues estoy casado con Cristo. Como expresé anteriormente, al no caer en la mentira de la dependencia emocional que debo estar con alguien para sentirme bien, actualmente vivo para mi hija; y aunque no puedo suplir el papel de madre, intento ser un buen padre”.

¿Padre soltero por elección?

“Hay una sola razón por la que estoy soltero, y es que Vivo para Cristo; y si El no me ha mandado una ayuda idónea aún, El tiene el valor para que yo siga así. Estamos en tiempos que somos invadidos por una dependencia emocional, y nos sentimos menos si no estamos con alguien; y eso es mentira. Realmente una relación es una responsabilidad que si no vamos a tomar con la seriedad debida, mejor no comprometerse. Yo solo estoy comprometido con mi Ideales cristianos, mi hija y mis sueños; y si es la voluntad de Dios, mandará a la persona correcta para completar mi familia. Desde ya le espero, la amo y le soy fiel”.

En nuestro país es bastante común encontrar madres soltera que dan el todo por el todo, cuando de sus hijos se trata, pero esa no sólo es una condición de madres. Espinoza nos comenta los retos a los que se enfrenta un padre soltero:

“Pues toca despertar su lado femenino. Veo todas las películas de princesas, veo ropa de niña, intento entender el maquillaje y como siente una mujer; para poder guiar a mi hija en su aprendizaje de la vida. Me enfrento al reto de ser un hombre diferente, viviendo en un Estado de Honra, honor y dignidad, pues el gozo se decide ya sea que esté soltero o casado”.

Además este ejemplo de padre envía un mensaje para los padres irresponsables

“Levantemos familias fuertes. El nivel más alto de bendición es la de un padre y La paternidad es el fundamento de una sociedad. Cómo se logra: El hombre conectado a Dios se convierte en la cabeza de la familia; y la mujer a su lado como ayuda idónea y completando la creación de la familia. Ya dejemos de estarle dando a las mujeres el papel que nos toca a nosotros como hombres”.

