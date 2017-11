Una joven compartió una foto de la oreja de su mascota y esta rápidamente se hizo viral, por el parecido con el perfil del presidente estadounidense Donald Trump.

La dueña del perro se quedó sorprendida cuando vio un extraño parecido con el magnate estadounidense y de inmediato tomó una foto, la cual fue compartida en redes sociales.

La foto del fenómeno se hizo viral después de que fue publicada en Facebook.

La foto compartida en Twitter ha recibido casi 18 mil retuits y 46 mil me gustas.

Lass I know on Facebook has just discovered @realDonaldTrump in her dogs ear. pic.twitter.com/mEsjdZRHfC

— Unlikely Lad (@doddsy1975) 4 de noviembre de 2017