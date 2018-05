El entrenador hondureño Ramón Maradiaga, mejor conocido como ‘Primi’, brindó este miércoles una conferencia de prensa para hablar sobre la sanción que le impuso la FIFA por negarse a denunciar un amaño de partido cuando dirigía a la selección de El Salvador.

“Ellos mencionaron que mi error fue no haberlo comunicado a la gente de la Federación Salvadoreña y por eso me han calificado como culpable y acreedor a la sentencia”.

“Estoy tranquilo, no he hecho nada malo, lo que hice fue aislarme y mi error fue no haber comunicado a la Federación de El Salvador sobre ese ofrecimiento”.

“No sé si apelaré, primero tiene un costo y no tengo la capacidad para pagar ese dinero. Tengo tres días de aquí al viernes para ver si apelo, no dejaré prioridades de mi familia por una situación que está juzgada, hay una multa grande, tal vez sea mi retiro como entrenador. Hablaré con mi esposa para ver si apelo”.

“No estoy en la capacidad de pagar ese dinero. No me siento con culpa, acepto mi error, por no haberle comunicado a la gente de El Salvador el ofrecimiento que hizo el señor Padilla, lo único que le dije fue, no me involucren en eso, me aparté, no pienso en eso, todo lo que he logrado y alcanzado ha sido con esfuerzo, estoy tranquilo”, fueron las palabras de Ramón Maradiaga.

