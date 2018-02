Radio América. Luego que el Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) revelara este jueves seis líneas de investigación en la que se señaló a Rosa Elena de Lobo, el abogado defensor de la exprimera Dama de la Nación, Julio César Ramírez dijo “me parece grosero que se sigan diciendo calificativos como de apropiación sobre una cantidad de dinero en contra de mi defendida”.

El CNA en su informe y sobre una denuncia detallada mencionó nuevamente a la ex-primera Dama en el periodo 2010-2014, respecto a la sustracción de 12 millones de lempiras de cuentas gubernamentales a cuentas privadas de la funcionaria poco antes de que concluyera el mandato de su esposo el expresidente Porifirio Lobo Sosa.

En ese sentido, el apoderado legal de Rosa Elena lamentó que no se aclare al pueblo la naturaleza jurídica del Despacho de la Primera Dama y que además, no se trata de una cuenta oficial del estado hondureño o de fondos meramente públicos.

Ramírez prosiguió que aunado a eso, no se le está diciendo al pueblo que la liquidación que correspondía como remanente de la gestión pasa por tres cosas: 1- la ejecución de proyectos pendientes, 2- la devolución de inventarios, 3- un dinero en efectivo con un cheque devuelto a Casa Presidencial de cinco millones de lempiras con conocimiento de cómo se debía de proceder.

Debate público para conocer la verdad del caso

“Lamento mucho; porque no se invita a un debate público para que los que estaban en el foro puedan conocer la verdad, porque contarla solo para sostener una postura de mentira al pueblo hondureño no me parece justo, en su caso en nombre de mi representada (Rosa Elena Bonilla de Lobo) y eso no me parece agradable”, expresó el togado.

El abogado defensor dijo que el “mejor ejemplo de transparencia, es que Rosa Elena Bonilla estaba aquí a través de su abogado sin embargo, el CNA sigue “evadiendo a que tengamos el debate de altura de que sucedió con esas cosas”.

Añadió, que el CNA no se limita decir que quién dispuso o cómo se iba a ejecutar el remanente de fondos. No dice que se tiene acreditado la liquidación de los mismos, no se le dice al pueblo que se le devolvieron cinco millones de lempiras en un cheque al estado de Honduras.

Sobre las investigaciones del CNA que revela que la cuenta por información del mismo banco correspondía al Despacho de la Primera Dama, Ramírez criticó al organismo presentador del informe de que solo exhiben documentación importante de cómo abre o de la naturaleza de la cuenta.

No es cuenta estatal: Abogado

“Puedo afirmar que esa cuenta no es estatal; la gente debe saber que el Despacho de la Primera Dama opera en una circunstancia equivalente a la figura natural de la persona”, concluyó el apoderado legal de la exprimera dama de la nación (2010-2014).

Más casos de corrupción señalados por el CNA

El organismo anticorrupción en primera instancia señaló también señaló en acciones ilícitas con fondos del INFOP, al actual diputado nacionalista, David Chávez Madison, exdirector del Instituto Nacional de Formación Profesional (Infop).

La Unidad de Investigación del CNA denunció además en un segundo caso de corrupción relacionado a la ENEE sobre contratos con el narcotráfico para lavar dinero.

En este se hizo mención del exgerente de la ENEE, Roberto Martínez Lozano y el cabeza del cartel de los “Cachiros”, Devis Leonel Rivera Maradiaga referente a la invitación para la presentación de ofertas de licitación.

Del mismo modo indicó otro caso de corrupción en el Ministerio de Salud en dónde se señaló a la exsecretaria general Cristina Díaz Tábora y una serie de empresas creadas por familiares.

En la misma denuncia se mencionó al diputado nacionalista Rolando Dubón Bueso de haber sido favorecido con la sobrevaloración en la compra de medicamentos y una cuñada.