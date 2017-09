Récords de la nueva canción de Taylor Swift, Look What You Made Me Do. Con su canción (“Mira lo que me hiciste hacer”), en sólo cuatro días, la estrella del pop estadounidense ha roto cuatro récords de streaming importantes, superando a otros artistas como Adele y Ed Sheeran.

Además, ha llamado la atención de los medios y sus seguidores por los mensajes que parece dirigir a famosos con los que ha mantenido disputas en el pasado, como Kanye West y su esposa Kim Kardashian.

Su nuevo tema se reprodujo un total de 10.129.087 veces en Spotify en las primeras 24 horas de su lanzamiento el jueves pasado en la noche.

Este número es mayor que el logrado por cualquier otro sencillo en un solo día.

El single también batió el récord de mayor cantidad de reproducciones durante un primer día en el mercado.

Mientras, el videoclip, lanzado el domingo, recibió más de 39 millones de visitas en 24 horas y rompió el registro de visualizacionesde YouTube en un día.

El récord anterior pertenecía a Adele, cuyo video de la canción Hello fue visto 27,7 millones de veces en su primer día.

El director del video de Swift, Joseph Kahn, celebró el logro en Twitter. Dijo “todos son increíbles” a los fans de la cantante.

La artista estadounidense marcó otro hito con el vídeo de la letra de la canción, que atrajo 19 millones de visitas en su primer día, más del doble que el récord anterior, establecido por Something Just Like This de The Chainsmokers y Coldplay.

Con Información de BBC News.

