Gran repercusión causó la supuesta renuncia del técnico Jorge Luis Pinto, luego de la derrota 3-0 de la selección de Honduras ante México en el Estadio Azteca.

“Gracias Honduras, he decidido dar un paso al costado, el ambiente de trabajo ya no es el mismo, la disciplina siempre ha sido mi base para todo, pero se me es imposible aplicar disciplina cuando no se tiene ganas de cambiar, ganas de ser mejor”.

“Contra Panamá mi último partido, con esta gran nación que me ha abierto los brazos, gracias, gracias, gracias, Dios los cuide”, decía la publicación.

Publicidad

Sin embargo la misma fue hecha en un perfil falso del entrenador colombiano, por lo que resultó ser apócrifa.

Así lo confirmó este viernes Jorge Salomón, presidente interino de la Fenafuth en conferencia de prensa. “El profesor Pinto sigue firme en el cargo, está triste pero sigue fuerte para seguir peleando hasta el final”, expresó el federativo, por lo que se descarta la renuncia de Pinto.