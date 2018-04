Para Rony Martínez, delantero de Olimpia, el juego del domingo contra Motagua por la semifinales del torneo Clausura de Honduras, no es simplemente uno más, debido a la rivalidad y lo que está en juego.

Ante los medios de comunicación el artillero del Aguán no escondió su deseo de anotarle a Motagua, al que solo pudo marcarle cuando vestía la camisa del descendido Real Sociedad.

“El profe me ha dado la confianza y espero no defraudarlo. Hay que tratar de no bajar y seguir ‘metiéndole’ partido a partido, no importa si me toca ser titular o suplente”.

“Tuve paciencia, traté de no sofocarme por la falta de goles. Afortunadamente pude poner fin a esa sequía. Contra Motagua es la hora de la verdad y hay que sacar la casta que se tiene”.

“He aprovechado la oportunidad que me ha dado desde Real España para acá. No vamos a enfrentar a cualquier equipo, vamos a enfrentar a Motagua”.

“Ellos han estado parados pero no nos vamos a confiar, vamos a jugar un partido muy inteligente”, expresó el delantero que aún no ha podido convertirle a Motagua con la camisa de Olimpia.

Motagua y Olimpia inician este domingo a las 4:00 pm en el estadio Nacional de Tegucigalpa su llave semifinal, que tiene a los azules con ventaja reglamentaria pues avanzará a la final si terminan empatados en el marcador global, debido a que finalizó en mejor posición a lo largo de las dos vueltas regulares.

