El alemán Antonio Rüdiger asegura que el racismo de ciertos hinchas en el fútbol italiano no fue la razón que le llevó a dejar la Serie A este año para fichar por el Chelsea.

“Yo no huyo de nada, lo quiero dejar claro. No me fui por el racismo, me fui porque quería cumplir el sueño de jugar en la Premier League”, señaló Rüdiger en una entrevista con la agencia dpa.

El defensor de raza negra jugó dos temporadas en la Roma y recibió insultos racistas por parte de los ultras de la Lazio, el archirrival de la Roma.

Esta temporada, ya como jugador del Chelsea, volvió a Italia para medirse con la Roma en la Liga de Campeones. Y los aficionados “Giallorossi” también protagonizaron incidentes racistas. La UEFA (Unión Europea de Fútbol Asociado) abrió una investigación.

“Todo el mundo que me conoce sabe que me siento bien en Italia, al cien por cien”, comentó a dpa el defensa de 24 años. “Respeto al país, respeto a la gente y me sentí muy bien en Roma”.

“En Inglaterra, el racismo no es un problema tan grande, pero quiero dejar claro que no todo el mundo en Italia es racista. Hay idiotas en todas partes. Es una pena, sí, pero por eso mismo tenemos que hacer las cosas mejor”, añadió el internacional alemán.

Preguntado si las federaciones y las ligas hacen lo suficiente para combatir el racismo, Rüdiger señala: “Mi trabajo no es responder a esa pregunta. Soy futbolista y me gusta jugar con profesionales de cualquier color o nacionalidad”.

“El fútbol tiene que unirnos, pero no puedo decir lo que tienen que hacer las autoridades”.

Rüdiger, con antepasados en Sierra Leona, habló también sobre la selección alemana de Joachim Löw, con la que espera estar en el Mundial de Rusia 2018.

“Si voy, será mi primera Copa del mundo”, indicó. “Lo más importante ahora mismo es mantenerme sano y jugar muchos partidos. Después llegarán los preparativos y habrá que ver si estoy en la convocatoria”.

En el equipo de Löw hay mucha competencia por los puestos de defensa central. Rüdiger tiene ahora mismo por delante a Mats Hummels, Jerome Boateng y Niklas Süle.

