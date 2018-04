Rusia y Estados Unidos continúan elevando la tensión de todo el mundo, debido a que cada vez se hace más fuerte la posibilidad de una posible guerra entre ambos países tras la amenaza de Donald Trump sobre bombardear Siria a raíz del atentado con armas químicas producido en un campo de refugiados.

Como se recuerda, por medio de Twitter, el mandatario norteamericano expresó su descontento e indignación por lo sucedido y amenazó con bombardear el país de Bashar al Assad como una especie de castigo; sin embargo, Rusia dejó en claro que pondrá a disposición su sistema de defensa contra armas para proteger al país aliado.

Trump continuó con sus advertencias e increpó a Rusia por aliarse con un país que realiza ese tipo de actos, además comentó que los misiles llegarán sin especificar la fecha o potencia que pondrá a prueba el sistema de defensa ruso, que incluso amenazó con destruir cualquier nave de la cual salgan disparados los misiles.

Never said when an attack on Syria would take place. Could be very soon or not so soon at all! In any event, the United States, under my Administration, has done a great job of ridding the region of ISIS. Where is our “Thank you America?”

