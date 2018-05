Salvador Nasralla dice su nuevo partido será parte de una alianza más fuerte e integradora

Radio América. En conferencia de prensa el expresidenciable Salvador Nasralla afirmó este viernes que su nuevo partido será parte de una “alianza más fuerte e integradora” incluyendo al Partido Libertad y Refundación (Libre) y al Pinu-SD.

Aseguró que continúa en la lucha aseverando que si la gente de la actual Alianza de Oposición, lo toma en cuenta como fuerza política para opinar sobre las decisiones que se tomarán en los próximos días “bienvenida mi participación”.

Salvador además expresó que ” yo no estoy pensando si soy expulsado o si me quedo, porque no me interesa mi futuro político sino el de la gente, y para eso se necesita la creación de una nueva fuerza política que tenga representación en el Tribunal Supremo Electoral y dentro del Congreso al quien consideró como “ilegítimo porque fue electo con fraude”.

Nasralla fue claro al decir que “no acepto al Congreso Nacional ni al Poder Judicial y mucho menos al Poder Ejecutivo porque en Honduras hoy en día lo que tenemos es una dictadura de tres patas y una de ellas es Juan Orlando Hernández”.

El ex-candidato presidencial dijo que se necesita un nuevo partido político y a través del diálogo lo conseguirá.

“La Comunidad Internacional sabe que la principal fuerza política a nivel individual en Honduras, se llama Salvador Nasralla porque no puede estar fuera del concierto político y por lo tanto tienen que permitir que este millón de personas esté cobijado con un techo político”. puntualizó el “señor de la televisión”

