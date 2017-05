Sobreventa de boletos una de las causas de la tragedia del Nacional, según Pavón

Radio América. “Da mucha indignación y tristeza saber como se pudo jugar esa final, con dos cadáveres dentro de la cancha del Estadio Nacional”, manifestó este lunes el diputado de Cortés, Edwin Pavón.

El legislador señaló que “la causa original (de ese accidente) es la sobreventa de los boletos”, por lo que instó a las autoridades competentes ha hacer una investigación de ese evento deportivo y determinar si es un delito de homicidio culposo o por imprudencia.

“Uno tiene que responder ante este hecho social en varias expectativas, como hondureño y aficionado, da mucha tristeza saber que vale mas un partido de fútbol que la vida de algunos seguidores, donde un evento más esperado del año se realiza con lo cadáveres dentro del estadio”, expresó Pavón.

Señaló que la irresponsabilidad que incurre en ciertos sectores, en este caso en el deporte nacional, demuestra que en algunas situaciones “seguimos siendo inconsciente en el aspecto del deber de los funcionarios y que la forma que manejan el tipo de fútbol todavía es de manera artesanal”.

Pavón dijo que lo más lógico era que el partido no se hubiese jugado, “pero según el discurso de un representante de la Liga Nacional el incidente había sido algo circunstancial, no se podía hacer nada y el encuentro se tenía que jugar, como diciendo: salgamos de lo nuestro, el fútbol no tiene que ver nada con la sociedad, es algo aparte incluso allí podemos robar hacer lo que queramos, incluso aquí nadie se puede meter y dejémosle ese bulto a las autoridades”, cuestionó.

De igual forma señaló que la tragedia del domingo también demuestra que “las autoridades no están preparadas para este tipo de situaciones, que no son extrañas, pero que no tienen que esperar a que las cosas pasen sino estar reparado con otro protocolo o un manual por cualquier cosa extraordinaria que pueda pasar” en eventos públicos.

Bessy Escoto

Nacionales Noticias