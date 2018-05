El 4 de mayo tiene un sitio especial en el calendario de los fans de “Star Wars“. Pues es la fecha elegida para el festejo del Día de la Fuerza, la celebración más amplia del universo creado por George Lucas. Pero, ¿por qué se eligió el 4 de mayo para conmemorar este mundo fantástico?

Hace casi cuatro décadas que se impuso esta fecha, cuando en 1979 el periódico London Evening News publicó sobre la designación de Margaret Thatcher como Primera Ministra inglesa bajo el título “May the 4th Be With You, Maggie. Congratulations”.

Se trataba de un juego de palabras: ” May the 4th”, que literalmente significa 4 de mayo, se pronuncia igual que ” may the force”, la famosa frase de la saga “que la fuerza te acompañe”. Desde entonces, los fanáticos preparan diferentes actividades para recordar este día.

Celebraciones en el mundo

Este año, el Star Wars Day llega con muchas novedades y sorpresas de una galaxia muy muy lejana, que incluyen una movida solidaria en redes sociales y el próximo estreno de la cinta de Han Solo.

La movida más importante de 2018 se dará en redes: Disney, propietaria de los derechos de Star Wars, se comprometió a donar un dólar por cada publicación en redes sociales en las que se imite el rugido del célebre Chewbacca hasta llegar al millón de dólares.

La idea es que usando el hashtag #RoarForChange, algo así como “Rugir por el cambio”, todos se animen a jugar y apoyar a los programas globales de nutrición de UNICEF. Varias celebridades ya se sumaron al desafío, como Julián Weich y Guillermo “Fierita” Catalano:

Además, desde este 4 de mayo se podrán comprar las entradas para la nueva película de la saga, “Han Solo: Una historia de Star Wars“, que llegará a los cines el 24 de este mes con la historia del héroe en su juventud y cómo conoció a Chewbacca, a Lando Calrissian y cómo se subió al Halcón Milenario por primera vez. Existe bastante hermetismo alrededor de la producción, de la que solo tenemos algunas pistas , y se espera que a lo largo del día se conozcan nuevas imágenes y material de la cinta.

La televisión también se suma a la fecha: Disney XD pondrá en pantalla, a las 14:45, la celebrada El despertar de la fuerza. A su término, se podrá ver el último episodio de la cuarta temporada de la serie animada “Star Wars Rebels“, que emite regularmente los sábados, a las 10 de la mañana.

El universo crece

No es la única encarnación de la saga creada por George Lucas en la pantalla chica. También se anunció el rodaje de “Star Wars Resistance”, una nueva serie animada que explorará un período anterior a los acontecimientos de “El despertar de la fuerza”. En este caso, el protagonista será Kazuda Xiono, un joven piloto reclutado por la Resistencia, quien tiene a cargo la misión secreta de espiar la creciente amenaza de la Primera Orden.

Quizá también haya noticias sobre la serie que Jon Favreau, director de “El libro de la selva” y las dos primeras películas de Iron Man, realizará el año que viene para el servicio de streaming de Disney o sobre la saga de películas que están pensando los creadores de Game of Thrones, David Benioff y D.B. Weiss.

Algunos hipotetizan que incluso se podrá conocer más de los parques temáticos que están construyendo en Disneylandia y Disneyworld.

