Sueldos transparentes: nueva tendencia en algunas empresas alemanas

Berlín, 28 may (dpa) – “No se habla de los sueldos”. Este lema aún rige a muchas empresas y colegas. Sin embargo, en algunos países como Alemania, esto está cambiando: el Bundestag (Parlamento) aprobó en marzo una ley que tiene como fin una mayor igualdad salarial. Recientemente, el Senado la aprobó. La idea es que en las empresas con más de 200 empleados los trabajadores puedan recabar en el futuro informaciones sobre lo que ganan sus colegas por hacer las mismas tareas.

Mientras, algunas empresas alemanas ya lo están poniendo en práctica. En el mejor de los casos, esto genera una mayor equidad salarial para los empleados. Pero también conlleva una mayor responsabilidad.

Lo que hacen los trabajadores del start-up berlinés Einhorn puede sonar raro para muchos. Esta tienda vende condones veganos y cuenta con una decena de empleados que deciden sus salarios. “Cada seis meses hablamos de los sueldos. Publico el estado contable de la empresa y pregunto: ‘¿dónde nos falta dinero?”, explica el fundador Waldemar Zeiler. Si hay margen para aumentos de sueldo, los empleados discuten quién recibe cuánto, y luego se vota. “Hay veces que se pone espinoso”, dice Zeiler. No todas las discusiones son simples.

Así y todo, el fundador de la empresa cree que no hay alternativa: “Somos una empresa joven. Si la innovación sólo parte de los jefes, no funciona. Tenemos que encontrar un modelo que delegue decisiones en las bases”. Y esto sólo funciona si los empleados conocen los números. De lo contrario, no pueden tomar decisiones razonables.

En la cadena de hoteles Upstalsboom no votan democráticamente sobre sus salarios, pero hay algunos sectores en los que los empleados sugieren sus sueldos. La última palabra la tiene el jefe. “Lo interesante es que los empleados fueron muy ecuánimes al decidir los sueldos”, dice el gerente Bodo Janssen. Nadie hizo pedidos desmedidos. Más bien los empleados se informaron sobre los precios del mercado, pidieron sumas razonables y las obtuvieron.

Janssen estaba encantado. Y es que en paralelo al aumento de los sueldos, los empleados se manifestaron dispuestos a renunciar a una parte del salario si a la empresa no le iba muy bien. “¡Imagínate tener ese tipo de empleados!”, exclama.

En el portal online Xing también se preguntan si deben transparentar más los salarios. Los empleados más jóvenes piden mayor transparencia, observa Thomas Vollmoeller, CEO de Xing: “Vemos una tendencia hacia una mayor transparencia salarial”. Para los empleados más jóvenes la transparencia es un valor importante en sí. Cada vez aceptan menos sueldos injustos y poco transparentes.

Sin embargo, la mayoría de las empresas siguen manejándose con la transparencia salarial como antes. “A fin de cuentas, no ser transparente con los sueldos es una forma de detentar poder”, señala Vollmoeller. De esta forma, los jefes pueden repartir el dinero a discreción y no decirle a sus empleados cuál es su posición en relación a los demás.

“En el momento en que eres transparente con los sueldos estás obligado a ser justo teniendo en cuenta criterios de ecuanimidad y capacidad”, dice Vollmoeller. Los trabajadores no suelen querer todos el mismo sueldo, pero sí que sean justos. “Esto vuelve las cosas más difíciles y exigentes para los jefes”, añade.

Pero una mayor transparencia también puede representar nuevos desafíos. “La transparencia es buena e importante”, dice el profesor Thorsten Schulten de la fundación Hans-Böckler, cercana a los sindicatos. “Pero si los empleados deben decidir sus sueldos entre ellos y luego con el empleador, pueden terminar bajo enorme presión. ¿Quién se impone entonces?”.

La coach laboral Claudia Kimich advierte que lo de decidir el sueldo no es para todos. Algunos prefieren no ocuparse de este tema, ya que las estructuras demasiado transparentes los ponen muchas veces bajo presión. ¿Por qué? Porque esto suele estar relacionado con pedirle a los empleados que operen un poco como jefes también.DPA

NOIS

Internacionales Noticias