“Tenemos otra cita con la historia”, advierte Sergio Ramos

El central y capitán del Real Madrid, Sergio Ramos, afirmó este viernes en Cardiff, en la víspera de la final de la Liga de Campeones contra la Juventus, que su equipo tiene una cita con la historia, ya que puede ganar dos títulos consecutivos en este torneo y el tercero en las cuatro últimas ediciones.

“Tenemos otra cita con la historia. Tenemos que olvidarnos del palmarés de cada uno y salir como si fuera el primer título de nuestro palmarés, con la motivación de ganar dos consecutivos”, afirmó.

“Es una nueva oportunidad para reivindicarnos como equipo, mostrar lo sólidos que somos y mantener la regularidad de esta temporada. Es una gran oportunidad para que los jugadores puedan mostrar sus virtudes. Hay que cometer los mínimos errores y estar al máximo nivel”, añadió.

El Real Madrid ganó sus seis primeras Copas de Europa en los años 50 y 60. Tuvo que esperar hasta 1998 para lograr la séptima y después han llegado cuatro más, en 2000, 2002, 2014 y 2016.

“Creo que después de tantos años sin tener la ocasión de conquistar la Champions, de pronto viene este cambio de ciclo. Estoy orgulloso y disfrutando de cada momento, aunque pero siendo consciente de la oportunidad que nos vuelve a ofrecer el fútbol. Disputar la tercera final en cuatro años es una barbaridad. Nadie se lo imaginaba, pero las estadísticas y los números están ahí. Vamos a intentar ganarla y poder llevarla de nuevo a casa”, indicó.

Sergio Ramos añadió que el hecho de haber ganado la Liga española, tener dos semanas de descanso después, y estar en un buen momento no les da ventaja.

– Motivados tras ganar la Liga –

“En las finales partimos desde cero y no hay ninguna ventaja. No hay nada distinto por haber ganado la liga. Lo hemos disfrutado como se merecía después de un año muy bueno. Me siento bien por lograr el objetivo, anímicamente te satisface, pero el sábado será otro un partido muy duro. Partimos con un 50 por ciento de posibilidades de ganar o de perder”, explicó.

El defensa andaluz señaló que el Real Madrid dejará de lado su historial con récord de títulos (11) y de finales jugadas (14) y dará todo en el campo.

“El Real Madrid es el equipo que más finales ha jugado. No sé si pesará a los rivales, pero no vivimos del pasado, ni de la historia. Vamos a seguir dejando todo en el campo. Es lo que nos exigen nuestro escudo, nuestra institución y nuestra afición. Pase lo que pase se quedarán con el esfuerzo que ha hecho el grupo. Es una oportunidad que se nos ofrece para otro título. La historia esta ahí. No es casualidad”, dijo.

El capitán no quiso dar importancia a sus goles importantes de pasadas ediciones, como el marcado en el descuento de la final de 2014 en Lisboa, contra el Atlético Madrid, que dio el empate, que llevó a una prorróga en la que su equipo se impuso.

“No vivo del pasado. El espíritu del Madrid nos obliga a luchar hasta el final. Hay que tenerlo en el pensamiento. Hasta que no se pita el final, se puede cambiar el resultado y eso lo tengo presente. Pero ojalá no suframos tanto como en Lisboa”, afirmó. AFP.

