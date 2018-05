Una extraña criatura encontrada a orillas del río Mersey, en la ciudad de Liverpool (Reino Unido), tiene perplejos a los expertos.

Se cree que podría tratarse de un delfín, una marsopa (vaquita marina) o un pez grande, aunque nadie ha podido dar una respuesta final a la incógnita, informa el diario Liverpool Echo.

El espécimen fue descubierto este jueves por Sean Hall, un habitante local, mientras paseaba cerca del río. Según su testimonio, parecía tener colmillos y su piel se sentía “viscosa” al tacto. Hall señala que al principio pensó que se trataba de una foca encallada e intentó regresarla al agua, pero vio que el animal estaba muerto.

Fanged ‘pre-historic monster’ covered in black spikes washes up on banks of river leaving experts baffled https://t.co/Ie3Og2mSaM pic.twitter.com/oU6B7Xf8MG

— Daily Mirror (@DailyMirror) 27 de abril de 2018