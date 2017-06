Por: Gaspar Vallecillo Molina

Las tres instituciones adolecen del mismo mal. Evidente abandono gubernamental por el que no cumplen a cabalidad su cometido de dar educación y salud, sin contratiempos.

Con apoyo político reconocido, mantienen la anarquía pretendiendo una mal llamada “universidad del pueblo”.

Nunca se dieron tantos cambios. De una ciudad universitaria sucia y pintarrajeada a una verdadera infraestructura con ambiente amigable junto a una mejor calidad de enseñanza con equipo y laboratorios modernizados que garanticen una preparación competitiva.

Hoy la UNAH ha logrado mejoras sustanciales, orden y respeto nacional e internacional. Honor y mérito de su rectora Julieta Castellanos, que con su presupuesto ha construido una verdadera Ciudad Universitaria con similares avances en los diferentes centros regionales. El gobierno paga su apoyo económico y olvida que existe.

El IHSS no mejora cobertura ni la prestación de servicios actualizados a los beneficiarios y familiares menos a los jubilados sin apoyo mental y físico para mejorar su calidad de vida.

Para rematar ha sufrido de corrupción sin precedentes con un escándalo noticioso permanente sin sentencias contundentes a los que están cómodamente detenidos y nunca se conocerá a los corruptos mayores que gozan de libertad y son designados en puestos gubernamentales y posiciones privadas donde se aceptan como honorables corruptos. Intocables por la impunidad que brinda la corrupta justicia. Sin precedentes.

La Secretaría de Salud con desorden y corrupción da mala atención médica al pueblo enfermo y pobre y para esa tercera edad que maltrata al atrás dejar la juventud. Mucha propaganda gubernamental que no cura ni engaña. Pobre pueblo como se entretienen con su dolor.

Recién un estimado conocido, pobre de solemnidad padeciendo de cáncer, fue groseramente tratado con el costo de los estudios y por el personal médico, “Lléveselo porque no hay nada que hacerle, mejor que muera en su casa y, no lloren porque eso no cura”. Don José Isabel murió sin la ayuda del doctor. Se les olvido ser médicos de cuerpo y alma.

La autoridad de Salud ofensivamente incapaz y mediocre es responsabilidad directa de quien nombra que tampoco tiene conocimiento del mal del pueblo pobre y abandonado.

Nada cambia en estas tres instituciones mencionadas que han pasado toda clase de pruebas con rectores, directores y ministros politizados sin selección siquiera natural para su desempeño.

Ahí están las pruebas y sus resultados, instituciones saqueadas que no ve quien no entiende ni le interesa conocer la realidad que miran con dioptrías políticas que distorsionan con ayuda de los reptantes que colocaron a su servicio y no del hondureño que estudia y menos del enfermo que continúa sin conocer los adelantos en calidad y calidez de la educación superior y la medicina moderna.

¿Y los derechos humanos de los que quieren estudiar y de los enfermos sin medicamentos? Con pasmados comisionados, jamás los tendrán. La UNAH tendrá nuevas autoridades, ojalá se sepan escoger. En el IHSS nunca más corruptos y en Salud Pública jamás otra incapaz. ¿Y la ley? Ah, eso es otra farsa…