Unos L.16 mil millones circularán en junio por pago del decimocuarto mes de salario

Radio América. El presidente del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (COHEP), Luis Larach, afirmó este jueves que en el mes de junio circularán en el país unos 16 mil millones de lempiras por el pago del decimocuarto salario.

Sin embargo, el titular del empresariado privado hondureño apuntó, que muchos de los empresarios estarían con serias dificultades para sostenerse en el mercado y de esa forma, hacer efectivo el pago del catorceavo mes y otras que tendrán hacer arreglos con los empleados para hacer pagar el mismo.

No obstante, Larach dijo que el sector formal empresarial cumple con los compromisos salariales y de no poder hacerlo, se dan las negociaciones independientes con los trabajadores mediante pagos diferidos, pero el industrial agregó, que la parte informal no cumple con lo que dicta la ley.

“Por eso nosotros abogamos por la formalización de las empresas tratando de integrarlas al sector formal de la economía, porque nos ayuda a todos, en primer lugar porque se cumple con todos los compromisos, y se amplía la base tributaria”, precisó, el presidente del COHEP.

Para finalizar y ante esos aspectos, el empresario señaló que por un lado comprenden tales las dificultades de algunas empresas principalmente con el rubro de las Mipymes donde sucede mayor informalidad.

CNAA

Honduras Nacionales Noticias