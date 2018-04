RT- Un gran incendio se ha declarado en el hospital de primeros auxilios de Taksim, en Estambul, Turquía. Las imágenes del inmueble afectado muestran una densa humareda negra emanando de varias plantas del edificio.

El fuego se originó en el tejado, pero se extendió rápidamente por el edificio, según medios locales. Se han reportado también varias explosiones en el lugar, cuyo origen sigue siendo desconocido.

BREAKING: Massive fire erupts at hospital in Istanbul; no word on casualties pic.twitter.com/J0N7l4LT3E

— BNO News (@BNONews) 5 de abril de 2018